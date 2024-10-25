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Aydın'da Kaçak Sigara İmalatına Operasyon: 615 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara İmalatına Operasyon: 615 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik bir operasyonda 615 bin adet makaron ve diğer kaçak malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında kapsamında 450 bin içi tütün doldurulmuş, 165 bin adet boş olmak üzere toplamda 615 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışmada; Efeler ilçesinde bandrolsüz tütün satan A.D. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 adet sigara basma makinası, 1 adet tütün kesme makinası, 450 bin adet içi tütün doldurulmuş ve 165 bin adet boş olmak üzere toplamda 615 bin makaron, 550 kilogram tütün, 700 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 350 bin TL olduğu tespit edilirken, A.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Jandarma Politika Güvenlik Makaron 3-sayfa Ekonomi Efeler Adliye Suç

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