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Aydın'da Kaçak Sigara İmalatına Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Kaçak Sigara İmalatına Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden birisi tutuklandı. Jandarma ekipleri, 4 aylık kapsamlı çalışma sonucunda gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda kaçak sigara malzemesi ele geçirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak "Teşekkül Halinde Sigara İmalatı ve Ticareti" suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan 4 aylık çalışma kapsamında kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında 7 ayrı yakalama kararı çıkartıldı. Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri son olarak 5 şüpheli şahsa yönelik 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ile birlikte dosya kapsamında toplam 1 milyon 209 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 milyon 50 bin adet boş makaron, bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 60 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası, 1 adet elektrikli sigara paketleme makinası, 2 adet hava kompresörü, 5 bin 480 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan 5 şüpheliden R.T. isimli şüpheli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararı ile 1 şüpheli ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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