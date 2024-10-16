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Aydın'da Kaçak Sigara İmalatı

Aydın'da Kaçak Sigara İmalatı
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Germencik'te kaçak sigara imal eden bir şüpheli yakalandı, yapılan operasyonda 55 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara imal ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalanırken, aramalarda 55 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ekipler C.D. isimli şüphelinin sigaraları paketleyerek piyasaya sürdüğünü tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, C.D. isimli şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Yapılan adli aramada 55 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 500 adet sigara paketi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Germencik Makaron

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