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Aydın'da Kaçak Sigara Baskını: 20 Bin Makaron ve 300 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Baskını: 20 Bin Makaron ve 300 Kilo Tütün Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma, iki şüphelinin işyerinde 20 bin adet doldurulmuş makaron ve 300 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işyerine yapılan baskında 20 bin adet doldurulmuş makaron ve 300 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik ilçesinde R.T. ve R.Y. isimli şüphelilerin kaçak sigara sattığını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin işyeri ve ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan adli aramada 20 bin adet içi doldurulmuş, 30 bin adet ise boş makaron ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Uyuşturucu Germencik Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Makaron

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