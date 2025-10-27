Aydın'da Kaçak Kazı Yaparken Yakalanan Şahsların Evlerinde Eş Zamanlı Arama

Aydın'da kaçak kazı yoluyla tarihi eser bulmak isteyen şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Karpuzlu ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığının birlikte yürüttüğü takipli faaliyeti kapsamında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçunu işleyen (6) şahsın eş zamanlı olarak evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet karot sondaj makinesi, 1 adet zemin etüt maden araştırma cihazı takımı, 1 adet alan tarama cihazı takımı, 19 adet 70 cm.'lik karot sondaj çubuğu, 3 adet alan tarama çubuğu, 2 adet dedektör takımı, 18 adet zemin etüt kazığı, 2 adet el telsizi, 1 adet demir kötürge, 6 adet cep telefonu ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN