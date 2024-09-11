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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, jandarmayı fark etmeyen bir şüpheli kazıya devam etti. Jandarmanın uyarısıyla duran ve bir anda karşısında ekipleri gören şahsın şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, jandarmayı fark etmeyen bir şüpheli kazıya devam etti. Jandarmanın uyarısıyla duran ve bir anda karşısında ekipleri gören şahsın şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Olay, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkiinde meydana geldi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştiren Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığı tespit edilen G.S., Ö.K. ve B.D. isimli 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden biri, jandarma ekiplerinin baskınına rağmen kazmaya devam etti. Durumu fark etmeyen şahıs, jandarmanın uyarısıyla kazmayı bırakırken, bir anda karşısında ekipleri görünce adeta donakaldı. O anlar ise operasyonu gerçekleştiren ekiplerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ayrıca şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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