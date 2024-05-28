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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki sit alanında yapılan kaçak kazıya jandarma tarafından düzenlenen baskında iki şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki sit alanında yapılan kaçak kazıya jandarma tarafından düzenlenen baskında iki şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bir şahsa ait tarlada (V.E) ve (H.Y) isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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