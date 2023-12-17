Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaparken 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde bir adet dedektör, bir adet kazma, çapa, demir testere ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaparken 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazlı mahallesi Belen Tepesi Mevkiinde gerçekleştirilen devriye esnasında M.N.T. isimli şüpheli şahıs tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. 1 adet dedektör, 1 adet kazma, çapa, demir testere ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilirken M.N.T. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN