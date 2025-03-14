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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Yakalandı
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Sultanhisar ilçesinde, Nysa Antik kenti içinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında bir el dedektörü de bulunuyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette, Eskihisar Mahallesi Aygırlar Mevkii'nde bulunan Nysa Antik kenti içerisinde C.Ö. ve S.G. isimli 2 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bir adet el dedektörü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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