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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Defineciler Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumunda yer alırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan definecilere göz açtırmıyor. Bu çerçevede Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesindeki bir şahsa ait tarlada kaçak kazı yapıldığının bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. isimli 5 şüpheliyi, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, neye uğradıklarına şaşırırken kazdıkları çukurlardan jandarma ekiplerince tek tek çıkarıldı. Bölgede yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ile şüphelilerin kullandıkları araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Kaçak kazı ekibini taşıyan aracın şoförü uyuşturucunun etkisinde bulundu"

Operasyon kapsamında kaçak kazı ekibini taşıyan araç sürücüsünü de kontrol eden jandarma şahsı uyuşturucu etkisinde buldu. Araç sürücüsü S.B. isimli şüpheliye uyuşturucu ve uyarı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Suçüstü yakalanan toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuyucak Aydın Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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