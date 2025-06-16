Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından iş makinesi ile kaçak kazı yapan 8 şahıs suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 8 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkiinde devriye esnasında H. A.(39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34), H.A. (47), K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) isimli şahıslar iş makinesi (Ekskavatör) ve dedektör ile tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı ve arama yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada,1 adet el dedektörü 1 adet ekskavatör ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı araçlara 2918 SKTK gereği idari para cezası uygulandı. Yakalamalı olduğu tespit edilen motosiklet trafikten men edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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