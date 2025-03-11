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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak çeşitli malzemelere el koydu. Şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde su motorundan yılan kameraya tam teçhizatlı kaçak kazıya jandarma ekipleri suçüstü yaparken, 7 şüpheli yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanununa Muhalefet" suçunu işleyen şahıslara yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Morali Mahallesi Koparan mevkisinde H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte, 1 adet traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 1 adet karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 adet yılan kamera, 65 metre su hortumu, 21 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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