Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Kızılyer Mahallesi'nde A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada devriye tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet metal dedektör ve farklı miktarda ve özellikte kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN