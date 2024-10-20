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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaparken ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında E.K., M.Ö., M.B. ve A.Ç. isimli 4 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca şüpheliler ile birlikte kazı malzemeleri de ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Jandarma 3-sayfa Koçarlı Hukuk Çevre Suç

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