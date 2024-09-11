Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkiinde G.S., Ö.K. ve B.D. isimli 3 şüpheli şahsı, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN