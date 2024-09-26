Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bir şahsa ait tarlada M.S, A.S, A.D isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN