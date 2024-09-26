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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Kuyucak ilçesinde SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi ve adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bir şahsa ait tarlada M.S, A.S, A.D isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Kuyucak Hukuk

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