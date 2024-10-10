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Aydın'da Kaçak İçki Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Kaçak İçki Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinin deposunda kaçak alkol imal eden bir kişi yakalandı. 520 litre kaçak içki ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinin deposunda ürettiği alkolleri satan şüpheli jandarma ekiplerince yakalanırken, 520 litre de kaçak içki ele geçirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı, satışına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde İ.S. isimli şüphelinin evinin depo kısmında ürettiği alkolleri sattığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalarken, şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada variller içerisinde toplam 520 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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