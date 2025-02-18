Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 25 Litre Etil Alkol ve 27 Litre İçki Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda 25 litre etil alkol ve 27 litre çeşitli türlerde kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Efeler ilçesinde kaçak alkol bulunduran B.G isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda; 25 litre etil alkol, 9 adet bir litrelik votka, 11 adet bir litrelik rakı, 5 adet bir litrelik viski, 2 adet bir litrelik tekila ele geçirildi. Yakalan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN