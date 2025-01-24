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Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 130 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 130 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üreten bir şüpheliye ait araçta 130 litre etil alkol ele geçirildi. C.S. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 130 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından takibe alınan şüphelinin kullandığı araç Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde durduruldu. Araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 130 litre etil alkol ele geçirildi. Araçta bulunan C.S. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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