Aydın'da Jeotermal Tesisinden Güneş Paneli ve Akü Hırsızlığı

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal firmasına ait tesisten 8 adet güneş paneli ve 4 adet akü çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İmamköy Mahallesi'ndeki bir jeotermal firmasına ait tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisten 8 adet güneş enerji paneli ve 4 adet akünün kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda hırsızlık olayını M.A. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı. M.A. gözaltına alınırken çalınan malzemeler de firma yetkilisine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN