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Aydın'da JASAT, Yıl Boyunca 1111 Şüpheliyi Yakaladı

Aydın'da JASAT, Yıl Boyunca 1111 Şüpheliyi Yakaladı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ekipleri, 1 yıl süren çalışmalarda 1111 aranan şahsı yakaladı. Toplamda 1460 olayın çözülmesine destek verdiği belirtilen ekipler, güvenliği sağlama çalışmalarını sürdürecek.

Aydın'da JASAT ekiplerince yapılan 1 yıllık çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan bin 111 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, JASAT Timleri tarafından ilçelerde meydana gelen 237'si hırsızlık, 43'ü dolandırıcılık, 8'i öldürme, 12'si yağma, 49'u yaralama, bin 111 diğer suçlar olmak üzere toplam bin 460 olaya destek verilerek aydınlatılması sağlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında ise 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 604, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 290, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 163, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 54 şahıs olmak üzere toplamda bin 111 aranan şahıs da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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