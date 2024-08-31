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Aydın'da JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Tarafından 24 Şahıs Yakalandı

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Aydın'da JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahısların da bulunduğu belirtildi.

Aydın'da JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından haklarında 0yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 29-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ve ifadeye yönelik aranan 7 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 50 şahıs arasında; yaralama suçundan 4 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 17 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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