Aydın'da JASAT Ekipleri Hırsızlık Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da JASAT ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı "hırsızlık" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlar gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca bu yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 2 şahıs, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 1 şahıs, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 11 şahıs bulunuyor. - AYDIN