Aydın'da Jandarmayı Görünce Silahı Fırlattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmayı görünce silahı otluk alana fırlatan şüpheli, silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelinde vatandaşın huzuru için devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca adli bir olaya müdahale esnasında jandarma devriyesini gören A.R.G. isimli şüpheli şahıs, elinde bulunan silahı otluk alana fırlattı. Çevrede yapılan arama sonucunda 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinden kaçamayan şüpheli şahıs, silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN