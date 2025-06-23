Aydın'da Jandarmadan Yakalama Operasyonu: 29 Şahıs Ele Geçirildi

Aydın'da Jandarmadan Yakalama Operasyonu: 29 Şahıs Ele Geçirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şahsı başarıyla yakaladı. Operasyon kapsamında farklı suçlardan aranmakta olan şahıslar, hapis ceza sürelerine göre kategorilere ayrıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 29 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarda 29 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 10 şahıs bulunuyor. Yakalanan 29 şahsın Hırsızlık, Narkotik, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme ve diğer suçlardan arandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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