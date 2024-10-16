Aydın'da Jandarmadan Üniversite Öğrencilerine 'Sıcak Nokta' Uygulaması

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamında yolculuk yapmaları hedefiyle 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, 189 şahsı sorguladı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik "Sıcak Nokta" uygulaması yapıldı. Koçarlı Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi önlerinde minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 20 minibüs, 9 otobüs, 33 şahsi araç ve 189 şahıs sorgulandı. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN