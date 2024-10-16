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Aydın'da Jandarmadan Üniversite Öğrencilerine 'Sıcak Nokta' Uygulaması

Aydın'da Jandarmadan Üniversite Öğrencilerine 'Sıcak Nokta' Uygulaması
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Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak için 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde 189 şahıs sorgulandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamında yolculuk yapmaları hedefiyle 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, 189 şahsı sorguladı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik "Sıcak Nokta" uygulaması yapıldı. Koçarlı Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi önlerinde minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 20 minibüs, 9 otobüs, 33 şahsi araç ve 189 şahıs sorgulandı. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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