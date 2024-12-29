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Aydın'da Jandarmadan Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da Jandarmadan Sigara Kaçakçılığı Operasyonu
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 86 bin 760 makaron ele geçirildi. Operasyon, H.T.M. isimli şahsın ikametine yapıldı ve 21 kg kıyılmış tütün ile kayıtsız nargile tütünü de bulundu.

Aydın'ın Sök ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 41 bin 560'ı içi doldurulmuş, 46 bin 200'ü boş olmak üzere toplamda 86 bin 760 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışma sonucu Söke ilçesinde H.T.M. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 41 bin 560 adet içi doldurulmuş ve 46 bin 200 adet boş olmak üzere toplamda 86 bin 760 makaron, 21 kg kıyılmış tütün, 8 adet 129 gramlık kayıtsız nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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