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Aydın'da Jandarmadan 'Sıcak Nokta' Uygulaması: 942 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Jandarmadan 'Sıcak Nokta' Uygulaması: 942 Şahıs Sorgulandı
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Didim ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 942 şahıs ve 382 araç sorgulandı. 15 sürücüye toplamda 63 bin 744 TL idari ceza kesildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'sıcak nokta' uygulaması kapsamında 942 şahıs ve 382 araç sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akyeniköy Mahallesi'nde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'sıcak nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 942 şahıs ve 382 aracın sorgusu yapıldı. 15 sürücüye 63 bin 744 TL idari trafik cezası uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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