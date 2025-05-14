25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

Aydın'da Jandarmadan Siber Operasyon: 7 Şüpheliye Adli İşlem

Aydın'da Jandarmadan Siber Operasyon: 7 Şüpheliye Adli İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen siber operasyonda toplam 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon, 205 personelin katılımıyla Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında düzenlendi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen siber operasyonda 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 205 personelin katılımıyla siber operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde Didim, Efeler, Nazilli ilçelerinde hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 3 "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçundan 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında 90 işletme kontrol edilerek 4 bin 545 şahıs sorgulandı, aranan 1 şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.