Aydın'da Jandarmadan Ruhsatsız Silah Baskını

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri görev ve sorumluluk alanlarında halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Beyköy Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ü.S. isimli şüpheli şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 54 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet seri numarası belli olmayan havalı tüfek, 3 adet 12 Cal. fişek ele geçirildi. Öte yandan ruhsatsız silah bulunduran A.Y. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN