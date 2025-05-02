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Aydın'da Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Kampanyası

Aydın'da Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Kampanyası
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kutlamalarda havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' mottosuyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Ekipler, halkı kazalar hakkında bilinçlendiriyor.

Aydın'da jandarma ekipleri, kutlamalarda havaya açılan ateş sonucu istenmeyen durumların yaşanmaması adına gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşları da 'Mutluluğa kurşun sıkma' mottosuyla bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün, nişan, asker eğlencesi, maç ve bayram kutlamaları gibi faaliyetlerdeki kontrollerine aralıksız devam ediyor. Kutlamalarda yasak olmasına rağmen kullanılan silahlarla havaya ateş açılması sonucu yaşanan kazaların önüne geçilmesi ve denetimlerin yapılması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, gerçekleştirdikleri devriyelerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" mottosuyla vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca hazırlanan afiş ve görseller de vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlere asılarak farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerinin son durağı Karpuzlu ilçesi oldu. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Ömerler, Çobanisa ve Güney mahallelerindeki vatandaşlar bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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