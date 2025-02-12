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Aydın'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Aydın'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi
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Aydın'da Jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli H.F.K. hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'da Jandarma ekipleri yol kontrol faaliyetinde piyasa değeri bir milyon olan kaçak sigara ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yol kontrol faaliyetinde durdurulan bir seyahat firmasına ait otobüste yolcu olarak bulunan H.F.K (64) isimli şüpheli şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan, 210 paket bandrolsüz sigara, 410 adet puro, 450 adet sigara kiti ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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