Aydın'da Jandarmadan İncir Hırsızlıklarına Karşı Önleyici Önlemler

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir hırsızlıklarına karşı devriye faaliyetlerine devam ediyor. Bahçelerde çalışan vatandaşlar ve çiftçiler, hırsızlıklara karşı bilgilendiriliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, incir hırsızlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da hasat sezonu hareketliliği sürerken, jandarma ekipleri de incir hırsızlarına yönelik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik ilçesi Mursalı, Üzümlü, Karaağaçlı, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde incir hırsızlıklarının önlenmesine yönelik motorlu asayiş timleri tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçileri, hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
