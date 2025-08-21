Aydın'da Jandarmadan İncir Hırsızlıklarına Karşı Önleyici Önlemler

Aydın'ın Germencik ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, incir hırsızlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da hasat sezonu hareketliliği sürerken, jandarma ekipleri de incir hırsızlarına yönelik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik ilçesi Mursalı, Üzümlü, Karaağaçlı, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde incir hırsızlıklarının önlenmesine yönelik motorlu asayiş timleri tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçileri, hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. - AYDIN