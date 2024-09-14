Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarmadan Huzur Uygulaması: 4 Bin 89 Kişi Sorgulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 89 kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca 1024 araç kontrol edilerek, 88 araca idari işlem uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 89 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Huzur ve Hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması (1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü Kapsamında KBS ve KABS Kontrolü) 57 unsur ve 172 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda

4 bin 089 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. 1024 araç kontrol edilirken, 88 araca idari işlem yapılarak 9 araç trafikten men edildi. 141 umuma açık yer, 37 metruk yapı, 37 okul çevresi, 50 park-bahçe 17 işletme kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title