Aydın'da Jandarmadan Huzur Uygulaması: 4 Bin 89 Kişi Sorgulandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 89 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Huzur ve Hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması (1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü Kapsamında KBS ve KABS Kontrolü) 57 unsur ve 172 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda

4 bin 089 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. 1024 araç kontrol edilirken, 88 araca idari işlem yapılarak 9 araç trafikten men edildi. 141 umuma açık yer, 37 metruk yapı, 37 okul çevresi, 50 park-bahçe 17 işletme kontrol edildi. - AYDIN