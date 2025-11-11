Aydın'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon: 26 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonda 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 86 unsur ve 248 personel görev aldı. Operasyonlar sonucunda, hakkında 0-2 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, 2-5 yıl arası cezası bulunan 6 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 3 hırsızlık, 2 uyuşturucu, 2 yaralama, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 silahla tehdit, 1 ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan kişi ile diğer suçlardan aranan 4 kişi ve ifadeye yönelik aranan 12 kişinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN