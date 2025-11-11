Haberler

Aydın'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon: 26 Kişi Yakalandı

Aydın'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon: 26 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslara yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonda 26 kişiyi yakaladı. Operasyona 86 unsur ve 248 personel katıldı, çok sayıda suçtan aranan kişiler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonda 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 86 unsur ve 248 personel görev aldı. Operasyonlar sonucunda, hakkında 0-2 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, 2-5 yıl arası cezası bulunan 6 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 3 hırsızlık, 2 uyuşturucu, 2 yaralama, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 silahla tehdit, 1 ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan kişi ile diğer suçlardan aranan 4 kişi ve ifadeye yönelik aranan 12 kişinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüsler tamamen durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.