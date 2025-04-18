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Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 45 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 45 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, iki günde 45 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arananlar da bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda iki günde toplam 45 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre iki gün süren çalışmalarda, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 22 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 11 şahıs olmak üzere toplam 45 kişi yakalandı. Yakalanan 45 aranan şahsın 13'ü uyuşturucu, 5'i hırsızlık suçundan, 2'si dolandırıcılık suçundan, 25'inin ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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