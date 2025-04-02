Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 25 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen operasyonda; 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 5 şahıs, diğer suçlardan aranan 3 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 12 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN