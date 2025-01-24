Aydın'da Jandarma ve Tarım Ekiplerinden Yoğun Denetim

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ve il çe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince Koçarlı-İncirliova Yolu üzerinde öncelikli vatandaşların sağlığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, 156 araç ve 256 şahıs kontrol edildi. 5 sürücüye 38 bin 668 TL cezai işlem yapılarak 7 araç trafikten men edildi. Vatandaşların huzuru ve güveni için denetimlerim devam edeceği öğrenildi. - AYDIN