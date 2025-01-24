Aydın'da Jandarma ve Tarım Ekiplerinden Yoğun Denetim
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ve il tarım müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 156 araç ve 256 şahıs kontrol edildi. 5 sürücüye 38 bin 668 TL ceza kesildi ve 7 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ve il çe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince Koçarlı-İncirliova Yolu üzerinde öncelikli vatandaşların sağlığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, 156 araç ve 256 şahıs kontrol edildi. 5 sürücüye 38 bin 668 TL cezai işlem yapılarak 7 araç trafikten men edildi. Vatandaşların huzuru ve güveni için denetimlerim devam edeceği öğrenildi. - AYDIN