Aydın'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüklerini çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalarda; U.K., O.B., K.A., M.A., T.K. ve F.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6 şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN