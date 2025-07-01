Aydın'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sakız Paketi Ele Geçirildi
Aydın'da jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir şüphelinin çantasında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, sağlık kurumunda yapılan teste göre uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Aydın'da jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir şüphelinin çantasında yapılan aramada bir poşet içerisindeki 3 adet sakız paketinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde yapılan kontrol esnasında A.K. (36) isimli şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1 adet poşet içerisinde 3 adet sakız paketinde uyuşturucu madde ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa