Aydın'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince şüphelenilen araçtan kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timlerince, Kızılcaköy Mahallesi'nde devriye esnasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç şüphe üzerine takip edildi. Seyir halindeyken araç içerisinden bilinmeyen bir malzemenin dışarı atıldığının tespit edilmesi üzerine araç durduruldu. Yapılan aramada kullanıma hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıstan E.K. ve S.Y. isimli şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN