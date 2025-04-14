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Aydın'da Jandarma Uygulaması: Binlerce Şahıs ve Yüzlerce Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Jandarma Uygulaması: Binlerce Şahıs ve Yüzlerce Araç Kontrol Edildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması'nda 4 bin 416 şahıs sorgulandı, 498 araç kontrol edildi. 46 araca idari işlem yapıldı ve 1 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri 4 bin 416 şahsı sorgularken 498 aracı da kontrol etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 45 unsur ve 141 personelin katılımı "1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda

4 bin 416 şahıs sorgulanırken, 498 araç kontrol edildi. 46 araca 125 bin 607 TL idari işlem yapılarak 1 araç trafikten men edildi. 92 umuma açık yer, 1 AVM, 29 metruk yapı, 36 okul çevresi, 65 park-bahçe 18 işletme ise ekipler tarafından kontrol edildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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