Aydın'da Jandarma Traktör Sürücülerini ROPS Sistemi Hakkında Bilgilendirdi

Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine ROPS sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması personeli tarafından 10-24 Şubat 2025 tarihleri arasında Bozdoğan, Buharkent, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli İlçesinde traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN