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Aydın'da Jandarma Trafik Kontrolleri: 385 Araç Denetlendi

Aydın'da Jandarma Trafik Kontrolleri: 385 Araç Denetlendi
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Aydın'da gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 385 araç ve 347 şahıs kontrol edildi. 18 sürücüye toplamda 95 bin TL ceza kesildi. Jandarma, trafik kazalarını önlemek için denetimlere devam edeceğini açıkladı.

Aydın'da jandarma ekipleri Germencik ve Köşk'te uyguladığı trafik kontrollerinde 385 aracı ve 347 şahsı kontrol etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Aydın-İzmir Yolu Germencik Gişeleri, Köşk-Ödemiş İl Yolunda gerçekleştirilen şok trafik uygulamalarında, 385 araç ve 347 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde 18 sürücüye 95 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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