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Aydın'da Jandarma Tarafından Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleştirildi

Aydın'da Jandarma Tarafından Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleştirildi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan 'sıcak nokta' uygulaması kapsamında 473 şahıs ve 203 araç sorgulanırken, aranan 2 şahıs yakalandı. 126 araç kontrol edildi, 2 araca işlemler yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'sıcak nokta' uygulaması kapsamında 473 şahıs ve 203 araç sorgulanırken, aranan 2 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Koçarlı ilçesi Çakmar Mahallesi, Koçarlı-Germencik yolu ve Koçarlı-İncirliova yollarında suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan icra edilen 'sıcak nokta' uygulamasında; 473 şahıs ve 203 aracın sorgusu yapıldı. Aranan 2 şahıs yakalandı. Uygulamada, 126 araç kontrol edilirken, 2 araca işlem yapılıp 2 araç da trafikten men edilerek 3 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında 8 umuma açık yer kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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