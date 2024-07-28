Aydın'da Jandarma Orman Yangınları Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanlara yakın mahallelere giden jandarma, vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte Bozdoğan ilçesi sorumluluk sahasında bulunan köyleri ziyaret etti. Orman köylüleri ve kahvehanede bulunan vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, zeytin bahçelerinde yakılan kontrolsüz ateşler sonucu çıkan yangınlar, anız yakılması sonucu çıkan yangınlar, çevreye atılan atıklar nedeniyle oluşan kirlilik ve yangın riskleri konularında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri de dağıtan ekipler, ayrıca mesire alanlarında bulunan kadın vatandaşlara da KADES tanıtımı, erkek vatandaşlara ise Kadına El Kalkamaz broşürü dağıtarak bilgilendirdi. - AYDIN