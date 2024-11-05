Aydın'da Jandarma Operasyonuyla 26 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 26 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler, başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs, ifadeye yönelik olarak aranan 14 şahıs olmak üzere toplamda 26 şahıs yakalandı. Yakalanan 26 şahıs arasında; yağma suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, narkotik suçlardan 1 şahıs ve diğer suçlardan 20 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN