Aydın'da Jandarma Operasyonunda Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde ruhsatsız 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 98 adet farklı çapta fişek ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Sarıkemer Mahallesi'nde A.K. isimli şüphelinin iş yeri ve evine düzenlenen operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 98 adet farklı çapta fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN