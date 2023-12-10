Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 24 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 12 adet av tüfeği, 40 adet tabanca şarjörü, 409 adet tabanca ve av tüfeği mühimmatı ile 121 adet silah parçası bulundu.

Aydın'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen silah kaçakçılığı faaliyetlerinde; 24 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 12 adet av tüfeği, 40 adet tabanca şarjörü, 409 adet tabanca ve av tüfeği mühimmatı ile 121 adet silah parçası ele geçirildi. - AYDIN