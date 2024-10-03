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Aydın'da Jandarma Operasyonunda 36 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonunda 36 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan toplam 36 şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan kişiler arasında narkotik, yağma ve dolandırıcılık gibi suçlar işleyenler de yer alıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 36 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, ifadeye yönelik olarak da 20 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs yakalandı. Yakalanan 36 şahıs arasında; narkotik suçlardan 4 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs ve diğer suçlardan 27 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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